Військові навчання Китаю та Білорусі: у ГУР відповіли, чи є загроза для України

Військові Китаю прибули до Білорусі, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)", яке триватиме від 8 до 19 липня. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розвідка України уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань країн на території РБ – наразі додаткових загроз та провокацій немає.

Про це він сказав у коментарі УП.

"За останніми даними, жодних додаткових загроз з боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Втім російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій. Сили безпеки та оборони України безумовно уважно стежать за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, Центр нацспротиву заявив, що отримав інформацію, буцімто білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

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