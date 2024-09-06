В Белом доме возмущены вмешательством Путина в выборы президента США

Россия обычно не может не вмешиваться в дела другой страны.

В Белом доме возмущены вмешательством российского президента Владимира Путина в выборы президента США, заявившего, что якобы поддерживает кандидатуру Камалы Гаррис.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что Путин должен прекратить высказывания о выборах.

"Он никому не должен отдавать предпочтение в том или ином способе ", — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что единственный, кто имеет право определять следующего президента США – это американский народ.

"Путин, во-первых, должен избегать риторики о выборах в США, а во-вторых, "прекратить вмешиваться в них", — добавил он.

Отметим, что американские чиновники рассматривают Россию как серьезную угрозу и ноземного влияния на выборах в ноябре.

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