Апокалипсис в Одессе: улицы затопило, деревья пали на дороги, горожане в панике

Страшный ливень превратил улицы в реки, а подвалы в домах в разных районах города полны воды. За одну ночь выпало около 70% от месячной нормы осадков. В городе движение частично парализовано, тысячи людей остались без света.

Что еще натворило ненастье в Одессе и какой будет погода в сентябре в Украине – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Одессу затопило

В ночь на 5 сентября в Одессе из-за сильного дождя затопило ряд улиц и домов. Потоп был настолько силен, что автомобили сносилось течением. Об этом сообщило местное издание "Думская". По словам журналистов, затопило улицу Балковскую и Приморскую, автомобильное движение ими затруднено.

"Кроме того, в нескольких домах на Молдаванке и Лузановке залило подвалы", — говорится в сообщении.

В сети появилось видео "дрефующих" улицами машин. На кадрах видно, как люди пытаются спасти свои автомобили и тянут их по затопленным улицам.

Спасателям из "дождевого плена" пришлось эвакуировать 15 легковушек и 3 "бусика". А также оказать помощь более трем десяткам человек.

Как оказалось, в Одессе за ночь выпало около 70% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он заверил, что ночью были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды. Однако в городе пока еще затруднено движение транспорта.

Сегодня наш город пережил тяжелую ночь. Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29.5 мм с 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды. В работах по ликвидации последствий непогоды. 4-5 сентября всего было задействовано 329 работников и 47 единиц спецтехники КП "Городские дороги".

В то же время сообщается об усложнении проезда транспорта в некоторых районах города. Труханов также отметил, что непогодой свергнуто 10 деревьев и 2 большие ветви: деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта. В свою очередь энергетики также ликвидируют последствия непогоды в Одесской области, которая произошла 4 сентября. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

"За минувшие сутки энергетики отремонтировали 12 воздушных линий, заживили 268 трансформаторных подстанций и возобновили электроснабжение для 16 423 клиентов в 44 населенных пунктах. В настоящее время временно без света остаются 11 333 клиента в 42 населенных пунктах области. Работы по восстановлению света делают все., чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение"

Синоптики предупреждали

Примечательно, что синоптики накануне предупреждали относительно осадков и похолодания на юге Украины. Об этом писала Наталья Диденко. Также такой прогноз погоды давали и в "Укргидрометцентре".

"Сразу видно, что неожиданно прохладно будет на Одесщине, Днепропетровщине, где-то днем местами даже +22+25 градусов. В целом температура воздуха в Украине будет ниже, комфортной, +24+29 градусов. С карты видно, что умеренная жара, где-то до + 30 градусов – крайний восток, крайний север, северо-запад.

Уже в пятницу, 6 сентября, солнечная погода без осадков ожидается по всей стране. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +16+21 градус, в северных и восточных областях +10+15 градусов, дневная 25-30 градусов выше нуля. В субботу, 7 сентября, безоблачно без осадков будет во всех областях страны. Ветер восточного направления, 7 – 12 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, в северных и восточных областях +10+15 градусов, дневная +25+30 градусов. В воскресенье, 8 сентября, дожди, временами с грозой пройдут днем в Крыму и местами в южных областях. На других территориях страны преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, в северных и восточных областях +9+14 градусов, дневная +23+28 градусов.

Какая будет погода осенью

В общем, спрогнозировать погоду на отдаленный срок можно только с определенной долей вероятности. Но метеорологи уже имеют примерный климатологический портрет предстоящей осенью. Последние два десятилетия сентябрь был теплым. Конечно, встречаются и исключения из правила, но обычно первый месяц осени еще очень похож на летний, рассказывает заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

"Есть тенденция, что в последние 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще длится лето. До 20-25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это значит, что у нас еще продолжается метеорологическое лето. А бывают годы, когда с первого дня сентября погода прохладная и дождливая"

В целом среднесуточная температура сентября в Украине составляет 13-17 градусов тепла. В южной части до +20, а в горных районах может быть прохладнее – до 9-15 градусов. Хотя были зафиксированы и максимальные температуры – 33-38 градусов жары. А абсолютный минимум ночью составлял 1-8 градусов мороза.

"Бывает сентябрь очень жаркий — до +38 на юге и юго-востоке, на севере и западе до +30...+35. А бывает, что с севера идет вторжение холодного арктического воздуха и могут быть даже заморозки. Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1-2 градуса выше нормы"

Бабье лето, говорит метеоролог, ожидается в октябре, а вот сколько оно продлится – 10 дней или только три – пока нельзя спрогнозировать.

Ранее Киев накрыл мощный ливень и сильный ветер. В некоторых районах города изрядно подтопило улицы и трассы. Обо всех последствиях непогоды в столице говорится в эксклюзиве TSN.ua.

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