Сырский обнародовал пять целей операции ВСУ в Курской области

Александр Сырский отметил, что операция ВСУ вынудила россиян перебросить на Курскую область десятки тысяч военных.

Украина с помощью операции в Курской области хотела предотвратить новое наступление России. Такие действия ВСУ помогли защитить население Сумской области.

Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, основные целые операции в Курской области таковы:

не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления;

отвлечь силы РФ от других направлений;

создать зону безопасности и предотвратить обстрел гражданских объектов;

взять в плен окупантов;

поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

Сырский также напомнил, что операция ВСУ вынудила россиян перебросить на Курскую область десятки тысяч своих военных. Среди них – бойцы лучших в РФ подразделений воздушно-десантных войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет удерживаать захваченные территории Курщины до тех пор, пока не заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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