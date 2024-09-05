На Південноукраїнській АЕС знизили потужність енергоблока — що сталося

На Південноукраїнській атомній електростанції в Миколаївській області знизили потужність енергоблока через несправність одного з чотирьох насосів, який прокачує воду через реактор.

Про це повідомив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков обговорення з Media Center Ukraine впливу ракетних ударів РФпо енергетичній інфраструктурі України на роботу атомних станцій та стан ядерної та радіаційної безпеки

Коріков сказав, що на Південноукраїнській АЕС зафіксували підвищення вібрації головного циркуляційного насоса. Станом на 5 вересня роботу агрегата зупинили. Внаслідок цього потужність енергоблока №2 знизилась до 66%.

Він повідомив, що національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує комплекс заходів з відновлення експлуатаційного стану насоса. Після цього енергоблок повернуть в роботу на номінальній потужності.

"В них зараз ці роботи плануються і вони роблять усе, щоб зробити це безпечно й оптимально", — говорить очільник Держатомрегулювання.

Нагадаємо, днями говорили про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС. Проте там не сталося жодного інциденту, заявили в НАЕК “Енергоатом”. Згідно з поясненням, один з енергоблоків атомної електростанції був розвантажений на третину номінальної потужності через виявлене зауваження.

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