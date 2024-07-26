У МАГАТЕ відреагували на “аварію” на Південноукраїнській АЕС

На жодній АЕС України не зафіксовано інцидентів, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії.

Минулого тижня команда постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила про експлуатаційну подію, що сталася через проблему з трансформатором струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ.

Про це йдеться в традиційній щотижневій заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні, повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Як зазначається в заяві МАГАТЕ, пошкодження було оперативно усунуто персоналом станції, а підключення енергоблоку №2 до української енергомережі відновлено.

Водночас в заяві немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії з радіаційними наслідками.

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“Це свідчить, що на промислових майданчиках усіх українських АЕС, зокрема й на Південноукраїнській, де у складі постійних моніторингових місій перебувають експерти МАГАТЕ, таких подій не траплялося”, - наголосили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Як зазначив голова Держатомрегулювання, всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантаження.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на співрозмовників у Верховній Раді повідомляли про те, що у ніч проти 16 липня майже 12 годин не працювали реактори Південноукраїнської АЕС, оскільки там вийшли з ладу два трансформатори.

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