"Енергоатом" прокоментував "позаштатну" ситуацію на Хмельницькій АЕС

Інформацію про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях в "Енергоатомі" назвали фейком.

“Енергоатом” опублікував повідомлення щодо радіологічної ситуації та ймовірного порушення технологічних процесів на Хмельницькій атомній електростанції, що є наразі найпотужнішою енергетичною складовою в атомній енергетиці України.

“30 квітня 2024 року виявлено поширення в анонімних телеграм-каналах фейкової інформації про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях”, – йдеться у повідомленні.

Реагуючи на ці повідомлення, “Енергоатом” повідомляє, що жодних “нештатних ситуацій” на АЕС не було. “Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає... Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм”, – повідомляє компанія.

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Дані про радіаційний стан є відкритими для перегляд за посиланням https://old.energoatom.com.ua/table.html.

На думку представників “Енергоатому” виникнення таких повідомлень це спроба тиску на суспільство країною-агресором, але жодним чином ці повідомлення не відповідають дійсності.

“Тому закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати фейки”, – завершується повідомлення “Енергоатому”.

Нагадаємо, 14 березня, другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції було відключено від мережі. Сталося це з технічних причин.

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