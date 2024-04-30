"Энергоатом" прокомментировал "внештатную" ситуацию на Хмельницкой АЭС

Информацию о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС, вызвавшей повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях в "Энергоатоме" назвали фейком.

"Энергоатом" опубликовал сообщения о радиологической ситуации и вероятном нарушении технологических процессов на Хмельницкой атомной электростанции, что является самой мощной энергетической составляющей в атомной энергетике Украины.

"30 апреля 2024 выявлено распространение в анонимных телеграмм-каналах фейковой информации о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС, что повлекло за собой повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях", — говорится в сообщении.

Реагируя на эти сообщения, "Энергоатом" сообщает, что никаких "нештатных ситуаций" на АЭС не было. Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет... Радиационное состояние станции находится в пределах действующих норм”, – сообщает компания.

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Данные о радиационном состоянии открыты для просмотра по ссылке https://old.energoatom.com.ua/table.html.

По мнению представителей "Энергоатома" возникновение таких сообщений это попытка давления на общество страной-агрессором, но никоим образом эти сообщения не соответствуют действительности.

"Поэтому призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять фейки", — завершается сообщение "Энергоатома".

Напомним, 14 марта второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети. Произошло это по техническим причинам.

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