В Украину из ЕС экстрадировали организатора "схем для уклонистов"

Злоумышленники продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для бегства за границу.
Правоохранительные органы Болгарии экстрадировали в Украину лидера преступной организации, которая вывозила уклонистов за пределы государства. Злоумышленник более двух лет скрывался от правосудия в Евросоюзе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В конце января 2023 года Служба безопасности задержала в разных регионах Украины семерых сообщников лидера преступной организации. Сам фигурант находился за границей и отдаленно руководил действиями приспешников.
Сообщается, что члены преступной группы продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для бегства за пределы Украины. В первую очередь речь идет о фиктивных медсправках по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Фигуранты также предлагали за деньги своим "клиентам" выехать на временно оккупированную территорию Запорожской области под видом посещения родственников. Для этого уклонистов обеспечивали фальшивыми документы о якобы наличии близких родственников за линией фронта.
За такие услуги злоумышленники просили от 2500 до 8000 дол. Сумма зависела от срочности выезда.
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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили экстрадированному лидеру преступной организации о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
"Благодаря сотрудничеству СБУ с европейскими партнерами фигуранта разыскали, задержали и вернули в Украину для привлечения к ответственности. В настоящее время злоумышленник находится под стражей", — отметили в спецслужбе.
Там добавили, что сейчас идет досудебное расследование в отношении лидера преступной группы и его сообщников. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
К слову, ранее работники ГБР разоблачили во Львовской области организованную группу мошенников, которая под видом ТЦК обокрала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу.
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