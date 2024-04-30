До України з ЄС екстрадували організатора "схем для ухилянтів"

Зловмисники продавали чоловікам призовного віку підроблені документи для втечі за кордон.

Правоохоронні органи Болгарії екстрадували до України лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за межі держави. Зловмисник понад два роки переховувався від правосуддя у Євросоюзі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Наприкінці січня 2023 року Служба безпеки затримала у різних регіонах України сімох спільників лідера злочинної організації. Сам фігурант перебував за кордоном і віддалено керував діями поплічників.

Повідомляється, що члени злочинної групи продавали чоловікам призовного віку підроблені документи для втечі за межі України. Насамперед йдеться про фіктивні меддовідки щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Фігуранти також пропонували за гроші своїм "клієнтам" виїхати до тимчасово окупованої території Запорізької області під виглядом відвідування родичів. Для цього ухилянтів забезпечували фальшивими документи про начебто наявність близьких родичів за лінією фронту.

За такі послуги зловмисники просили від 2500 до 8000 дол. Сума залежала від терміновості виїзду.

Читайте провідні новини дня:

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили екстрадованому лідеру злочинної організації про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

"Завдяки співпраці СБУ із європейськими партнерами фігуранта розшукали, затримали і повернули в Україну для притягнення до відповідальності. Наразі зловмисник перебуває під вартою", – зазначили у спецслужбі.

Там додали, що зараз триває досудове розслідування щодо лідера злочинної групи та його спільників. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше працівники ДБР викрили у Львівській області організовану групу шахраїв, яка під виглядом ТЦК обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон.

Читайте також: