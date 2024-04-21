Скільки ухилянтів кожного дня намагаються незаконно перетнути кордон: в ДПСУ підрахували

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією.

Щодня на пунктах пропуску до 10 ухилянтів викривають на спробах незаконно перетнути кордон за підробленими документами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Звісно є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, коли чоловіки намагаються надати підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби перетину кордону. Або коли особи намагаються підкупити інспекторів Держприкордонслужби", – сказав речник ДПСУ.

Крім того, продовжуються випадки спроб незаконного перетину кордону на "зеленій ділянці".

"Тут таких випадків фіксуємо більше, ніж на пунктах пропуску, але треба розуміти, що кордон посилений. Групи прикордонників разом із правоохоронцями діють і в прикордонній зоні, щоб завчасно викривати спроби незаконного перетину кордону", – запевнив Демченко.

Він зауважив, що найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік вирвався від прикордонників і втік до Угорщини.

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