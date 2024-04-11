"Представники Червоного Хреста": 5 "волонтерів" хотіли втекти до Румунії

Ухилянти надали підроблені волонтерські посвідчення та запевнили, що прямують за гуманітарною допомогою.

На Закарпатті прикордонники виявили п’ятьох ухилянтів, які лагодилися перетинати кордон за сфальшованими документами благодійної організації "Червоний Хрест".

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини повідомили, що їдуть до Румунії. Як підставу для виїзду за кордон чоловіки надали волонтерські посвідчення та запевнили, що прямують за гуманітарною допомогою.

Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ, прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та передали їм "волонтерів".

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка за 6 тисяч доларів США обіцяла молодику організувати виїзд за кордон як волонтеру.

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