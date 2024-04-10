На Одещині службовий пес затримав ухилянтів

В Одеській області, на кордоні України з Молдовою, затримали семеро військовозобов'язаних чоловіків, зокрема завдяки службовому собаці.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Рух невідомих осіб у бік сусідньої країни виявили прикордонники на Одещині. Пʼятьох чоловіків затримали одразу. Ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відволікти увагу. Їх згодом знайшов службовий собака", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили прикордонники, семеро чоловіків слідували вказівкам адміністратора Telegram-каналу. За маршрут кожен мав сплатити по 80 000 грн.

На порушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Нагадаємо, прикордонники врятували знесиленого ухилянта, який блукав Карпатами шість днів.

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