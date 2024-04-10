На Одесчине служебный пес задержал уклонистов

В Одесской области, на границе Украины с Молдовой, задержали семеро военнообязанных мужчин, в том числе благодаря служебной собаке.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Движение неизвестных лиц в сторону соседней страны обнаружили пограничники в Одесской области. Пять мужчин задержали сразу. Еще двое – изменили свой маршрут, чтобы отвлечь внимание. Их впоследствии нашла служебная собака", — говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, семеро мужчин следовали указаниям администратора Telegram-канала. За маршрут каждый должен был оплатить по 80 000 грн.

На нарушителей составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, пограничники спасли обессиленного уклониста, который бродил по Карпатам шесть дней.

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