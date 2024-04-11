"Представители Красного Креста": 5 "волонтеров" хотели бежать в Румынию

Уклонисты предоставили поддельные волонтерские удостоверения и заверили, что следуют за гуманитарной помощью.

На Закарпатье пограничники обнаружили пятерых уклонистов, которые собирались пересечь границу по сфальсифицированным документам благотворительной организации "Красный Крест".

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Двое жителей Донецкой области и трое выходцев из Киевской, Херсонской и Николаевской областей сообщили, что едут в Румынию. В качестве основания для выезда за границу мужчины предоставили волонтерские удостоверения и заверили, что следуют за гуманитарной помощью.

В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что предоставленные удостоверения поддельные.

По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 358, 332 и 445 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции и передали им "волонтеров".

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина за 6 тысяч долларов США обещала молодому человеку организовать выезд за границу как волонтеру.

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