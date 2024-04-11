Иран может не атаковать Израиль: что требует взамен

Иран может не наносить удары по Израилю. Но для этого Совбез ООН должен осудить нападение на объекты в Дамаске.

Об этом написало Постоянное представительство Иранской Народной Республики при Организации Объединенных Наций в Twitter (X).

"Если бы Совет Безопасности ООН осудил позорный акт агрессии сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске и впоследствии привлек к ответственности его исполнителей, необходимость для Ирана наказать этот режим-изгой, возможно, отпала бы", — написали они.

Ранее Израиль пригрозил Ирану ответом в случае атаки.

Читайте также: