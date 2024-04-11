Иран может не атаковать Израиль: что требует взамен

У Ирана есть требование.
Иран может не наносить удары по Израилю. Но для этого Совбез ООН должен осудить нападение на объекты в Дамаске.
Об этом написало Постоянное представительство Иранской Народной Республики при Организации Объединенных Наций в Twitter (X).
"Если бы Совет Безопасности ООН осудил позорный акт агрессии сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске и впоследствии привлек к ответственности его исполнителей, необходимость для Ирана наказать этот режим-изгой, возможно, отпала бы", — написали они.
Ранее Израиль пригрозил Ирану ответом в случае атаки.
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