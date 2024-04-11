Іран може не атакувати Ізраїль: що вимагає натомість

Іран може не завдавати ударів по Ізраїлю. Але для цього Радбез ООН має засудити напад на об'єкти в Дамаску.

Про це написало Постійне представництво Іранської Народної Республіки при Організації Об'єднаних Націй у Twitter (X).

"Якби Рада Безпеки ООН засудила ганебний акт агресії сіоністського режиму на наші дипломатичні об'єкти в Дамаску і згодом притягнула до відповідальності його виконавців, необхідність для Ірану покарати цей режим-ізгой, можливо, відпала б", – написали вони.

Раніше Ізраїль пригрози Ірану відповіддю у разі атаки.

Читайте також: