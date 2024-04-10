Іран має все необхідне для створення щонайменше трьох ядерних бомб — The Washington Post

Іран накопичив запаси збагаченого урану, які достатні для створення щонайменше трьох ядерних бомб.

Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні наголосили, що іранські чиновники останнім часом відкрито заявляють про досягнення "стримування". Це може означати, що у країни тепер є все необхідне для створення бомби.

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У цьому контексті у експертів викликає занепокоєння той факт, що в лютому 2024 року міжнародні інспектори зафіксували на об’єкті, де розробляють ядерну програму Ірану, нове обладнання, що прискорює виробництво урану.

"Хоча Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів, кажуть нинішні та колишні чиновники", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на двох високопоставлених дипломатів повідомило, Іран наблизився до виробництва ядерної бомби. Так, міжнародні спостерігачі виявили в країні уран, збагачений до рівня трохи нижчого від необхідного для створення ядерної зброї. Іранцям залишилося збагатити уран ще на 6%.

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