В Одесі пролунали вибухи: що відомо

У середу, 10 квітня, у Одесі пролунала серія вибухів.

Російські окупанти завдали чергового удару по Одесі. Місцеві повідомляють про кілька вибухів у місті.

Повітряні сили о 18:16 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей.

Вже о 18:20 пролунали два вибухи один за одним. За 10 хвилин, о 18:30, пролунав і третій вибух в Одесі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер просить містян не покидати укриттів до відбою.

Нагадаємо, у вівторок, 10 квітня, російські окупанти вже атакували Одеську область ракетами. Загарбники завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.