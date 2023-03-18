Мити чи не мити: що робити з запакованою зеленню

Сьогодні в багатьох супермаркетах можна придбати салатний мікс, який став для українців найкращим рішенням, коли потрібно швидко приготувати салат. Чи потрібно мити запаковану зелень — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Салатні мікси — це дуже зручно. Здавалося б, потрібно всього лише вийняти зелень з упаковки, додати улюблені спеції, можливо деякі овочі і смачне доповнення до обіду або вечері готово. Однак чи дійсно такий салат є найкращим вибором? На що звернути увагу під час їх придбання?

Чи корисно їсти салатний мікс для здоров'я

Взимку нашому організму не вистачає свіжих салатів і зелених овочів. Тому люди часто купують салатні мікси зі шпинатом, руколлою та іншою зеленню, які продаються у пластикових коробках чи упаковках. Вони вже помиті і тому готові до вживання відразу. Але про них варто дещо знати.

Незважаючи на те, що виробники запевняють, що продукт вже промитий і йому можна відразу їсти, все ж варто його ще раз добре промити. Вчені під час окремого дослідження дослідили кілька різних салатів в герметичних упаковках і виявили всередині фекалії різних бактерій.

Навіть якщо салати правильно зберігаються і транспортуються, зараження може статися ще на початковому етапі — коли листя готують до фасування.

Хоча поліетиленові пакети дуже зручні, але вони неекологічні, адже забезпечують салатам вологе і анаеробне середовище. А це сприяє швидкому розмноженню бактерій, особливо, якщо листя було зрізане і почало виділяти сік.

Як правильно вибирати готові салати в упаковці

Якщо ви любите купувати готовий до вживання салатний мікс, варто запам'ятати кілька важливих порад:

найкраще обирати пакети, а не пластикові коробки, тому що вони менше запотівають;

щойно доберетеся додому з магазину, відразу відкрийте пакет і зберігайте листя у відкритій коробці чи упаковці, застеленій паперовим рушником;

листя не повинне бути вологим, дивіться, щоб воно мало яскравий колір.

Якщо є можливість, все ж краще зупинитися на свіжих салатах по сезону. Купуйте цілі качани салату або капусти, які продаються без пластикової упаковки. І не забувайте мити салат безпосередньо перед вживанням.

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