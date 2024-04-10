Підозрюваний у причетності до теракту в "Крокусі" втік у підмосковному лісі від силовиків (відео)

Чоловіка досі не знайшли. У Росгвардії та МВС Чеховського району запроваджено сигнал "Сирена".

Підозрюваний у причетності до теракту в "Крокус Сіті Холі" втік у підмосковному лісі від силовиків – на території міського округу Чехов запроваджено сигнал "Сирена".

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

"За попередніми даними, вчора близько 22-ї вечора (час місцевий – ред.) 47-річному підозрюваному Миколі С. вдалося втекти в лісі від співробітників спецслужб у районі селища Мещерське. Сьогодні о 14:45 надійшов сигнал про збір усіх співробітників Росгвардії та МВС у Чеховському районі. Той, хто втік, може бути озброєний", – йдеться у повідомленні.

Момент гонитви за чоловіком, який зміг втекти від силовиків, можна побачити на відео.

"Він здав заднім ходом і вистрибнув з машини. Судячи з відео, Миколу С., який підозрюється у причетності до теракту в "Крокусі", переслідували дві машини силовиків. Вони намагалися зупинити авто Миколи, проте проїжджаючи автомийку, чоловік різко здав назад, вистрибнув з машини, після чого автомобіль полетів у кювет. Сам підозрюваний побіг у бік лісу", – йдеться в поясненні.

За словами очевидців, під час затримання було чутно стрілянину. За попередніми даними, Микола в машині був не сам.

Все це сталося близько 22-ї години 9 квітня. Чоловіка досі не знайшли. В Росгвардії та МВС Чеховського району запроваджено сигнал "Сирена" – викликано всіх співробітників.

Нагадаємо, те, що Росія не надає жодних доказів, але пов'язує Україну з терактом у підмосковному "Крокус Сіті Холі", очільник ГУР Кирило Буданов назвав "абсолютно абсурдним звинуваченням", яке має на меті ще більше закріпити ненависть до України в Росії.

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