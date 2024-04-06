Теракти в Росії триватимуть: соціолог назвав причину

Після теракту в Crocus City Hall існує потенційна ймовірність серії подібних операцій, якими Кремль намагатиметься відвернути увагу росіян від економічних проблем.

Про це розповів керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії доктор соціологічних наук Олександр Шульга в ефірі Еспресо.

"Сам по собі – цей наратив за логікою і за всім нашим попереднім досвідом має бути підтверджений конкретними акціями, тобто одним терактом за логікою не може обійтися, це має бути серія терактів", – вважає Шульга.

За його словами після теракту в Crocus City Hall, була низка "начебто попереджених терактів". Серед них, наприклад, іконки з вибухівкою, які нібито ввезли з України, та вбитий "український агент", який збирався вчинити теракт. Але такі випадки не дають ефектної картинки, тому кремлівській владі потрібні повноцінні операції з великою кількістю жертв на кшталт теракту у "Крокус Сіті Хол".

"Тільки тоді можна буде виконати основну мету, яку зараз переслідує Кремль напередодні нової мобілізації, тому що нічого такого проривного в останню каденцію Путіна не сталося. Відповідно треба здійснити когнітивний поворот у свідомості – від питань економіки, від питань фінансів, від питань високих цін, низьких зарплат, які нині є найбільшими проблемами для росіян, треба повернути їх у стан піднесеної ірраціональності: престиж, перемога, ми найвеличніші", – пояснив керівник ІКАР.

Шульга додав, що саме за відсутності значних успіхів на фронті, які б затьмарили економічні проблеми, Москва намагатиметься використати інший ірраціональний підхід – страх й гуртування навколо лідера.

За словами соціолога, наразі навіть у російських патріотів з'явилися сумніви щодо чинної влади, а російська пропаганда транслює суперечливі наративи.

"Те, що ви кажете про сумніви – вони є, те, що ви кажете про питання – вони теж є. І власне зараз вдалися до старого-доброго методу тероризму для того, щоб росіяни не ставили питання, щоб не було сумнівів, щоб не було часу думати. Це вже є, але також є питання: чи призведе воно до того, що нам потрібно і наскільки це буде розтягнуто в часі. Тому що ми дуже дорого за ці вагання російського суспільства платимо і нам хотілося б зовсім цього не робити", – підсумував доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

Нагадаємо, експерт назвав головну мету звинувачень України в теракті у "Крокус Сіті Хол". За словами політолога Володимира Фесенка, після цього нападу рівень ненависті до України серед росіян знову піднявся до максимуму.

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