Теракты в России будут продолжаться: социолог назвал причину

После теракта в Crocus City Hall существует потенциальная вероятность серии подобных операций, которыми Кремль будет пытаться отвлечь россиян от экономических проблем.

Об этом рассказал руководитель Института конфликтологии и анализа России доктор социологических наук Александр Шульга в эфире Эспрессо.

"Сам по себе – этот нарратив по логике и по всему нашему предыдущему опыту должен быть подтвержден конкретными акциями, то есть одним терактом по логике не может обойтись, это должна быть серия терактов", – считает Шульга.

По его словам, после теракта в Crocus City Hall, был ряд "якобы предупрежденных терактов". Среди них, например, иконки со взрывчаткой, якобы ввезенные из Украины, и убитый "украинский агент", который собирался совершить теракт. Но такие случаи не дают эффектной картинки, поэтому кремлевским властям нужны полноценные операции с большим количеством жертв типа теракта в "Крокус Сити Холл".

"Только тогда можно будет выполнить основную цель, которую сейчас преследует Кремль в преддверии новой мобилизации, потому что ничего такого прорывного в последнюю каденцию Путина не произошло. Соответственно нужно совершить когнитивный поворот в сознании – от вопросов экономики, от финансов, от высоких цен, низких зарплат, которые сейчас являются самыми большими проблемами для россиян, нужно вернуть их в состояние возвышенной иррациональности: престиж, победа, мы самые великие", – объяснил руководитель ИКАР.

Шульга добавил, что именно при отсутствии значительных успехов на фронте, которые затмили бы экономические проблемы, Москва будет пытаться использовать другой иррациональный подход – страх и сплочение вокруг лидера.

По словам социолога, сейчас даже у российских патриотов появились сомнения в действующей власти, а российская пропаганда транслирует противоречивые нарративы.

"То, что вы говорите о сомнениях – они есть, то, что вы говорите о вопросах – они тоже есть. И собственно сейчас прибегли к старому-доброму методу терроризма для того, чтобы россияне не задавали вопросов, чтобы не было сомнений, чтобы не было времени думать. Это уже есть, но также есть вопрос: приведет ли это к тому, что нам нужно и насколько это будет растянуто во времени. Потому что мы очень дорого платим за эти колебания российского общества и нам хотелось бы совсем этого не делать" – подытожил доктор социологических наук Александр Шульга.

Напомним, эксперт назвал главную цель обвинения Украины в теракте в "Крокус Сити Холл". По словам политолога Владимира Фесенко, после этого нападения уровень ненависти к Украине среди россиян снова поднялся до максимума.

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