Столтенберг назвал сроки создания фонда поддержки Украины

Он заявил, что поддержка Украины жизненно важна сейчас и после окончания войны.

Страны НАТО к июлю согласуют создание пятилетнего фонда на 100 млрд евро для Украины, несмотря на некоторые члены Альянса.

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Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию BBC.

Столтенберг отметил, что поддержка Украины жизненно важна сейчас и после окончания войны.

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину многие годы, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию", — заявил Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО заявил, что Украине, возможно, придется пойти на уступки.

Он отметил, что Киев сам должен решить, на какие компромиссы он готов пойти, а НАТО в свою очередь должна предоставить возможность "оказаться в ситуации, когда Украина сможет добиться приемлемого результата за столом переговоров".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

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