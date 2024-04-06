Военный эксперт объяснил, что происходит вблизи Часового Яра

Все делается для того, чтобы ВСУ сохранили контроль над населенным пунктом.

К сожалению, враг либо уже зашел на окраине, либо очень близко к окрестностям Временного Яра. Военный эксперт Павел Нарожный убежден: там сейчас усиливают оборону, то есть опрокидывают резервы для того, чтобы обезопасить Часов Яр.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Времена Яр — это господствующая высота, то есть наши воины находятся на высоте, а враг атакует эту высоту. Они делают свои стандартные "банзай-атаки". Что это такое: они на большой скорости, на багги, на бронетехнике (БТР и БМП), заезжают на наши позиции и предпринимают попытки ввязаться в стрелковый бой и там закрепиться", – объяснил военный эксперт.

И некоторые из таких попыток, к сожалению, успешны. Но сейчас Времен Яр держится, отмечает Нарожный, все делается для того, чтобы сохранить его под контролем Украины.

Ранее офицер ВСУ Николай Мельник сказал, что оккупационная армия России ставит себе одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Именно поэтому враг так стремится захватить Времен Яр на Донбассе.

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