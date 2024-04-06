Наступление РФ на Часов Яр – офицер ВСУ назвал цель оккупантов

Офицер ВСУ Николай Мельник говорит, что оккупационная армия России ставит себе одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Именно поэтому враг так стремится захватить Часов Яр на Донетчине.

Об этом он рассказал "24 Каналу".

По его словам, летом оккупанты попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить украинских военных из Донецкой области.

"Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО", – подчеркнул Николай Мельник.

Хотя оккупанты готовят плацдармы для наступлений, враг привлекает довольно ограниченные силы. Ведь бои продолжаются по всей линии столкновения, россияне хотели распылить украинские силы, чтобы они не могли сконцентрировать свои резервы на одном направлении.

"Россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перекидывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальна и несокрушима. Если говорить о Роботино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – объяснил офицер ВСУ.

Николай Мельник добавил, что у россиян есть силы, чтобы продвигаться, но сейчас у них недостаточно сил для закрепления. Это в значительной степени связано с работой украинских БПЛА. То есть дронами ВСУ могут частично компенсировать снарядный голод в артиллерии.

"Но так будет не всегда. Оккупанты также наращивают производство FPV-дронов", — резюмировал офицер ВСУ.

Напомним, военный эксперт заявил, что у Украины есть оружие для уничтожения Крымского моста.

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