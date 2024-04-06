В Сети показали кадры "освобожденной" оккупантами Авдеевки Донецкой области. Город превратился в сплошную развалину с пустыми улицами и разрушенными домами.

Видео в Сети распространил украинский журналист Денис Казанский.

"Освобождена" оккупантами Авдеевка

" Россия спасла ", — подписал видео Казанский.

Ранее мы писали, что кафиры показали "освобожденную" Авдеевку в Донецкой области, а точнее, то, что от нее осталось. оккупанты прогулялись по населенному пункту, в котором вокруг сами руины.

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