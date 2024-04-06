Британский стартап разработал прозрачный щит-невидимку (видео)

Обнародованное видео позволяет увидеть, как это работает.

Британский стартап Kickstarter создал пластиковый щит, по которому любой предмет становится невидимым. Для этого специалисты применили законы оптики и переработанные продукты.

Об этом пишет BILD.

Британский стартап создал щит-невидимку

"Поверхность рассеивает лучи света таким образом, что наблюдающий человек видит не то, что расположено за ним, а только фон", – говорится в сообщении.

Стартап уже привлек более 90 тысяч евро на масштабирование технологии.

Ранее говорилось, что в Швеции специально натренированные вороны будут убирать окурки и мусор за людьми.

Читайте также: