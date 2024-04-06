Британський стартап розробив прозорий щит-невидимку (відео)

Оприлюднене відео дозволяє побачити, як це працює.

Британський стартап Kickstarter створив пластиковий щит, за яким будь-який предмет стає невидимим. Для цього фахівці застосували закони оптики й перероблені продукти.

Про це пише BILD.

Британський стартап створив щит-невидимку

"Поверхня розсіює промені світла таким чином, що людина, яка спостерігає, бачить не те, що розташоване за ним, а лише фон", – йдеться у повідомленні.

Стартап вже залучив понад 90 тисяч євро на масштабування технології.

Раніше йшлося про те, що у Швеції спеціально натреновані ворони прибиратимуть недопалки та сміття за людьми.

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