Британський стартап розробив прозорий щит-невидимку (відео)

Оприлюднене відео дозволяє побачити, як це працює.
Британський стартап Kickstarter створив пластиковий щит, за яким будь-який предмет стає невидимим. Для цього фахівці застосували закони оптики й перероблені продукти.
Про це пише BILD.
"Поверхня розсіює промені світла таким чином, що людина, яка спостерігає, бачить не те, що розташоване за ним, а лише фон", – йдеться у повідомленні.
Стартап вже залучив понад 90 тисяч євро на масштабування технології.
Раніше йшлося про те, що у Швеції спеціально натреновані ворони прибиратимуть недопалки та сміття за людьми.
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