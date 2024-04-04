РФ готує наступ на травень-червень: у ЦПД назвали напрямки

З українського боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках.

Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але очікувані наступальні дії окупантів є передбачуваними, тож немає причин для паніки.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко урозповів у випуску проєкту "Про війну".

Де буде новий наступ РФ

За інформацією від керівника ЦПД, наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках, також ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

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"Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках", – повідомив Коваленко.

Наступ на Харків – буде чи ні

Лейтенант також назвав фейком інформацію про ймовірний наступ росіян на Харків у кількості 350 тис. бійців, "яких не існує в природі". На такі дії в окупантів немає сил, і ніщо не підтверджує такі приготування з їхнього боку.

"Щоб відбувся наступ з півночі, має готуватися певна логістика ворога, а вона не готується. Відповідно, не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально треба десь розташувати, вибудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає", – пояснив керівник ЦПД.

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Окрім того, Коваленко пояснив, чому РФ не припиняє активних бойових дій, щоб накопичити необхідні резерви перед ймовірним наступом. Усе тому, що США поки не ухвалили рішення про допомогу для України, також ЗСУ ще не отримали понад мільйон чеських боєприпасів. У зв’язку з цим українські війська відчувають певний дефіцит снарядів, а російські загарбники хочуть спробувати десь просунутися на фронті.

"Ми будемо оборонятися й захищатися, максимально вибивати резерви, які ворог накопичує. Безперечно, західна допомога дуже потрібна і на Заході мають розуміти, що якщо допомога не надійде вчасно, то у ворога більше шансів захопити ті чи інші території", – наголосив лейтенант.

Нагадаємо, в кінці березня президент України Володимир Зеленський попередив, що приблизно в кінці травня або в червні очікується новий наступ РФ. Глава держави зазначив, що Україні перед цим потрібно не лише підготуватися і стабілізувати ситуацію, а й необхідне допомога.

А напередодні Зеленський повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. бійців.

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