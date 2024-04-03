Де окупанти можуть почати новий наступ – експерт назвав напрямок

Окупанти можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року.

Військовий експерт Роман Світан наголосив, що будь-які наступальні дії окупаційної армії Росії найперше залежать від наявності сил та засобів для виконання бойових завдань. Якщо немає хоча б одного важливого компоненту, то прогнозувати щось дуже складно.

Про це він сказав "24 Каналу".

Він наголосив, що якби Україна 2023 року отримала все, що їй обіцяли, то зараз ми б уже були в Криму. Але в реальності ситуація виявилася зовсім іншою.

"Збройні Сили не отримали того, що було обіцяно, зокрема авіації та амуніції для чотирьох бригад. Про це ще раніше говорив президент України. Тому за 2023 рік українські військові зробили максимум, зважаючи на умови, в яких перебували", - каже Світан.

На думку експерта, росіяни намагатимуться витіснити наші війська за межі Луганської, Донецької областей. А далі у планах ворога – Запорізька та Херсонська області.

"Але до кордонів всіх цих областей, як до Києва рачки",– прокоментував військовий експерт.

Світан зазначив, що у ворога є пів мільйонна армія, яка розтягнута на 1500 кілометрів фронту, якщо рахувати від Керчі, через Мелітополь і на глибину 100 кілометрів.

Тож армія РФ може лише намагатися втримувати всю територію, а якщо й захоче рухатися, то тільки недалеко від російського кордону. Тобто мовиться лише про Луганську та Донецьку області.

Експерт каже, що для інших дій, зокрема для наступу на сусідні країни, російська армія не підготовлена.

"Тоді треба виводити пів мільйона з України й кудись перекидати. Сил та засобів для виконання завдань на інших напрямках немає. Тому, судячи з воєнної логіки, якщо наступати, то хіба через пів року й тільки в напрямку Луганської та Донецької областей. Ніде інше цього зробити вони не зможуть", – резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ вже у травні-червні. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірну підготовку окупантів до нового нападу.

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