Смертельне сафарі: слон напав на автомобіль з туристами (відео)

Одна туристка з США загинула, другу жінку госпіталізовано до приватного медичного закладу в ПАР

У мережі з'явилися шокуюче відео моменту, коли розлючений слон атакував автомобіль, який перевозив шістьох туристів. Це сафарі в національному парку Кафуе в Замбії стало смертельним для 80-річної американки. Ще одну жінку з травмами доставили до приватної лікарні у Південно-Африканській Республіці. Інші туристи та гід отримали незначні ушкодження, їм було надано медичну допомогу на місці.

Про це пише Sunday Times.

"Близько 9:30 ранку в суботу шестеро гостей були на сафарі, коли на автомобіль несподівано напав слон", – повідомила генеральна директорка сафарі-оператора Wilderness Кейт Вінсент.

За її словами усі гіди оператора пройшли необхідне навчання та підготовку й мають великий досвід сафарі.

"Але в даному випадку місцевість та рослинність були такими, що маршрут гіда був заблокований, і він не зміг досить швидко відвести транспортний засіб у безпечне місце", – пояснила Кейт Вінсент.

Гід повідомив керівництво парку про трагічний інцидент, тож на місце події негайно направили гелікоптер, щоб евакуювати постраждалих.

One tourist reportedly k+lled and two others severely injured after an elephant attacked tourists at a wildlife park in Zambia



pic.twitter.com/QQglhHJHKq — NaijaWide Media (@Naijawide01) April 3, 2024

Поліція, за участі Wilderness і департаменту національних парків та дикої природи, розпочала розслідування загибелі громадянки США під час сафарі.

"Це трагічна подія, і ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ї загиблого гостя. Ми також підтримуємо всіх гостей та гіда, які стали учасниками цього сумного інциденту", – сказала Кейт Вінсент.

Нагадаємо, слон затоптав двох людей в Індії. Спочатку слон напав на дівчину, а потім вбив й чоловіка, який намагався її врятувати.

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