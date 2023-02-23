Розлючений слон затоптав двох людей

Чоловік став жертвою слона, коли намагався врятувати дівчину.

Слон на смерть затоптав двох жителів села у штаті Карнатака, Індія.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Дикий слон напав на 21-річну дівчину на ім'я Ранджітха, коли вона йшла на роботу. Її крики почув 55-річний мешканець села Рамеш Рай. Чоловік кинувся на допомогу, проте розлючений слон почав топтати і його.

Рамеш помер до прибуття медиків. Дівчина отримала серйозні травми та померла дорогою до лікарні.

Раніше стало відомо, що 18-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

Новини світу: у техаському зоопарку показали новонароджене слоненя

Читайте також: