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В центрі Одеси пролунав вибух: що відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
3865
Час на прочитання
1 хв
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В центрі Одеси пролунав вибух: що відомо

Ілюстративне фото

Сьогодні, 23 лютого, у центрі Одеси пролунав потужний вибух. Причини інциденту поки невідомі.

У центрі Одеси вранці 23 лютого пролунав вибух. Наразі відомо, що це не пов'язано з ворожими атаками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що у центрі міста пролунав вибух. Інформації про приліт немає, з'ясовуємо причину вибуху", - йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві жителі кажут, що місці події підіймається чорний дим. Одесити припускають, що в одному з будинків виникла пожежа.

Нагадаємо, приморський районний суд Одеси засудив прихильника російських окупантів, який публічно закликав до зміни меж території України та заперечував військову агресію Росії.

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Дата публікації
Перегляди
3865
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