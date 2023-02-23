В центрі Одеси пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 23 лютого, у центрі Одеси пролунав потужний вибух. Причини інциденту поки невідомі.
У центрі Одеси вранці 23 лютого пролунав вибух. Наразі відомо, що це не пов'язано з ворожими атаками.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Читачі повідомляють, що у центрі міста пролунав вибух. Інформації про приліт немає, з'ясовуємо причину вибуху", - йдеться у повідомленні.
Водночас місцеві жителі кажут, що місці події підіймається чорний дим. Одесити припускають, що в одному з будинків виникла пожежа.
Нагадаємо, приморський районний суд Одеси засудив прихильника російських окупантів, який публічно закликав до зміни меж території України та заперечував військову агресію Росії.
Читайте також:
- На Одещині спіймали російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря
- Трагедія на Одещині: батьки вчасно не помітили пожежу та втратили дитину (фото)
- Резніков оцінив можливості РФ атакувати Одесу з моря у разі нового наступу