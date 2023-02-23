В центре Одессы раздался взрыв: что известно

Сегодня, 23 февраля, в центре Одессы раздался мощный взрыв. Причины инцидента пока неизвестны.
В центре Одессы утром 23 февраля прогремел взрыв. Пока известно, что это не связано с вражескими атаками.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"Читатели сообщают, что в центре города раздался взрыв. Информации о прилете нет, выясняем причину взрыва", — говорится в сообщении.
В то же время местные жители говорят, что на месте происшествия поднимается черный дым. Одесситы предполагают, что в одном из домов возник пожар.
Напомним, приморский районный суд Одессы осудил сторонника российских оккупантов, который публично призывал к изменению границ территории Украины и отрицал военную агрессию России.
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