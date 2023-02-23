"Я побачила, що стікаю кров'ю": жінка пережила атаку лося (відео)

На Алясці лось вдарив копитами жінку під час прогулянки.

Про це повідомляє ВВС.

Місцева мешканка Кейт Тіммонс знімала те, що відбувається, з вікна автомобіля. Вона помітила тварину, яка бігла дорогою, і спробувала попередити про небезпеку.

Спочатку Трейсі Хансен вирішила, що її не помітив і штовхнув велосипедист.

"Я схопила руками голову і побачила, що стікаю кров'ю", — розповіла вона. Піднявши голову, вона побачила лося.

Свідки пригоди відвезли її до лікарні. Медики здивувалися, що жінці вдалося уникнути серйозних травм голови або сильної кровотечі. Але все ж таки довелося накласти шви.

Нагадаємо, у штаті Аляска США до жінки, яка саме приймала ванну, вдерся непроханий гість. Лось головою вліз у вікно і підглядав.

Читайте також: