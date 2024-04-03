Смертельное сафари: слон напал на автомобиль с туристами (видео)

Одна туристка из США погибла, вторая женщина госпитализирована в частное медицинское учреждение в ЮАР

В сети появились шокирующее видео момента, когда разъяренный слон атаковал автомобиль, перевозивший шестерых туристов. Это сафари в национальном парке Кафуэ в Замбии стало смертельным для 80-летней американки. Еще одну женщину с травмами доставили в частную больницу в Южно-Африканской Республике. Другие туристы и гид получили незначительные повреждения, им была оказана медицинская помощь на месте.

Об этом пишет Sunday Times.

"Около 9:30 утра в субботу шесть гостей были на сафари, когда на автомобиль неожиданно напал слон", – сообщила генеральный директор сафари-оператора Wilderness Кейт Винсент.

По ее словам, все гиды оператора прошли необходимое обучение и подготовку и имеют большой опыт сафари.

"Но в данном случае местность и растительность были такими, что маршрут гида был заблокирован, и он не смог достаточно быстро увести транспортное средство в безопасное место", – пояснила Кейт Винсент.

Гид сообщил руководству парка о трагическом инциденте, поэтому на место происшествия немедленно направили вертолет, чтобы эвакуировать пострадавших.

Один турист reportedly k+lled a dva ostatné severely injured po elefant attacked turisty at wildlife park в Zambia



pic.twitter.com/QQglhHJHKq — NaijaWide Media (@Naijawide01) 3 апреля 2024

Полиция при участии Wilderness и департамента национальных парков и дикой природы начала расследование гибели гражданки США во время сафари.

"Это трагическое событие, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего гостя. Мы также поддерживаем всех гостей и гида, которые стали участниками этого грустного инцидента", – сказала Кейт Винсент.

Напомним, слон затоптал двух человек в Индии. Сначала слон напал на девушку, а затем убил и мужчину, пытавшегося ее спасти.

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