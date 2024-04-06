Переговоры с Путиным: российский оппозиционер оценил возможность компромиссов с Кремлем

Успешность переговоров будет зависеть от того, к каким уступкам готовы на Западе.

Начало переговоров с Путиным предусматривает возможность компромиссов с Кремлем, о которых страны Запада должны были бы объявить публично. Общественное мнение в Украине к этому не готово.

Такое мнение высказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин в эфире телеканала "Еспресо".

Он напомнил, что Москва через своих конфидентов, в частности, через Китай заявляет, что какие-либо переговоры по войне в Украине без участия Кремля не имеют силы. Однако, по его словам, успешность переговоров будет зависеть от того, к каким уступкам готовы на Западе.

"Проблема же не в Москве и даже не в Украине – проблема в Западе, на что он готов пойти, а на что не готов. Ну, хорошо: в швейцарском формате относительно Формулы мира Зеленского, где предусматриваются предварительные условия переговоров – освобождение оккупированных территорий. Москва – допустим – приняла бы участие, если бы это условие было снято. Предположим следующее. Но разве с Москвой в ее нынешнем состоянии можно договориться? Готова ли она к дипломатическим, или к каким-то другим компромиссам?” – риторически спрашивает Фейгин

Российский оппозиционер подчеркнул, что если на Западе и рассматривают возможность отдать оккупированные Россией украинские территории, то должны об этом говорить публично.

"Предположим, они [страны Запада] вбросили бы, что готовы рассмотреть возможность того, что мы оставим какие-то территории [под оккупацией РФ]. Но это нужно сделать публично, это нельзя делать так, что Салливан шепнул, Лавров кому-то сказал – нет. Должен быть публичный сигнал. Почему? Общественное мнение в Украине к этому не готово — санкционировать начало переговоров Зеленского с Путиным не готово. Нет этого ощущения, что можно начинать переговоры и Зеленскому стоит в них вступать", — пояснил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы запугать Запад и подтолкнуть Украину к переговорам.

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