Наступление России: эксперт назвал самые опасные участки на фронте

Наиболее опасный участок – это Часов Яр, поскольку город имеет стратегическое значение как доминирующая высота в регионе.

При нынешней ситуации на фронте существует четыре наиболее опасных участка, на которых можно ожидать усиленного наступления российской оккупационной армии.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1".

По его словам, наиболее опасным участком является направление на Часов Яр.

"Сейчас там россияне концентрируют максимальные усилия не на то, чтобы начать боевые действия в самом городе, а на то, чтобы создать условия для успешного этого наступления. В первую очередь, они пытаются захватить Клищиевку, Андреевку, Ивановское, а также Богдановку, потому что эти села – это ключ к Часовому Яру”, — подчеркнул эксперт.

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Александр Коваленко предполагает, что наступление собственно на сам город Часов Яр может начаться во второй половине 2024 года, даже в июне-июле.

"Часов Яр имеет тактическое и стратегическое значение, это доминирующая высота в регионе и она им нужна для дальнейшего продвижения на запад на северо-западном направлении — особенно на Славянско-Краматорскую агломерацию", — отметил он.

Вторым направлением, где существует опасность усиленного наступления, Коваленко считает Купянск.

“В целом Лимано-Купьянская ось – это фактически второе по значению на сегодняшний день в планах российского командования направление, где они могут сконцентрировать основной удар. Хотя уже почти год они не могут справиться с нашим укрепрайоном в районе села Синьковка”, — отметил он.

Третьей локацией Коваленко называет линию 0532 – от Марьинки до Угледара – которая является логистической артерией. "Угледар, в принципе, им очень важен", — подчеркнул он.

Четвертый участок, по мнению эксперта, – это Роботинский выступ в Запорожской области.

"Работино является большой проблемой сейчас для российской группы войск, сконцентрированной на юге… Без возвращения контроля над Роботиным они не смогут, как планировали: во-первых, выровнять линию столкновения, а во-вторых, начать готовить наступательные действия в направлении Орехова и Гуляйполя ", – объяснил Александр Коваленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

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