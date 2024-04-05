Наступ Росії: експерт назвав найнебезпечніші ділянки на фронті

Найбільш небезпечна ділянка – це Часів Яр, оскільки місто має стратегічне значення як домінуюча висота в регіоні.

За теперішньої ситуації на фронті існує чотири найбільш небезпечні ділянки, на яких можна очікувати посиленого наступу російської окупаційної армії.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "1+1".

За його словами, найбільш небезпечною ділянкою є напрямок на Часів Яр.

“Зараз там росіяни концентрують максимальні зусилля не на те, щоб розпочати бойові дії в самому місті, а на те, щоб створити умови для успішного цього наступу. Насамперед вони намагаються захопити Кліщіївку, Андріївку, Іванівське, а також Богданівку, тому що ці села – це ключ до Часового Яру”, - наголосив експерт.

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Олександр Коваленко припускає, що наступ власне на саме місто Часів Яр може розпочатися в другій половині 2024 року, навіть у червні-липні.

“Часів Яр має тактичне та стратегічне значення, це домінуюча висота в регіоні і вона їм потрібна для подальшого просування на захід на північно-західному напрямку - особливо на Слов’янсько-Краматорську агломерацію”, - зауважив він.

Другим напрямком, де існує небезпека посиленого наступу, Коваленко вважає Куп’янськ.

“Загалом Лимано-Куп’янська вісь – це фактично другий по значенню на сьогодні в планах російського командування напрямок, де вони можуть сконцентрувати основний удар. Хоча вже майже рік вони не можуть впоратись з нашим укріпрайоном в районі села Синьківка”, - зазначив він.

Третьою локацією Коваленко називає лінію 0532 - від Мар’їнки до Вугледару - яка є логістичною артерією. “Вугледар, в принципі, їм дуже важливий”, - наголосив він.

Четверта ділянка, на думку експерта, - це Роботинський виступ у Запорізькій області.

“Саме Роботине є великою проблемою зараз для російської групи військ, сконцентрованої на півдні… Без повернення контролю над Роботиним вони не зможуть, як планували: по-перше, вирівняти лінію зіткнення, а по-друге, почати готувати наступальні дії в напрямку Оріхова та Гуляйполя", - пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ вже у травні-червні.

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