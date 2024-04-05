Нова хвиля пилу із Сахари: чи дійдуть до України вітри пустелі 

Пилові бурі з африканської пустелі Сахара дісталися території Франції. Але цього разу забруднення повітря не загрожує Україні принаймні до середи, 10 квітня.

Про це повідомила речниця “Укргідрометцентру” Наталія Птуха.

“Зараз на території України інші повітряні потоки й принаймні до 10 квітня надходження пилу ми не очікуємо”, – розповіла Наталія Птуха.

Попередня хвиля дрібного піску з пустелі, яка накрила Прикарпаття 31 березня, а потім поширилася на інші регіони нашої країни, стала можливою за двох причин. По-перше, відповідні умови склалися у самій Сахарі, внаслідок чого пил, я точніше дрібний пісок, піднявся у повітря.

По-друге, повітряні потоки, які були на той час, перенесли цей пил на величезну відстань, частково зачепив Україну. При цьому крупніші частинки осіли через вологість повітря над Середземним морем, а дрібніші створили своєрідний "туман" з піску.

Нагадаємо, у КМДА пояснили, чим небезпечний пил із Сахари. Особливу небезпеку це явище представляє для дітей, людей похилого віку та тих, хто має респіраторні захворювання.

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