У Німеччині очікують "кривавий дощ" через пил з Сахари

У Німеччині очікується "кривавий дощ" через те, що у бік країни з пустелі Сахара рухається пил.

Про це пише видання BILD.

У повідомленні вказується що пил з пустелі може затьмарити і забарвити небо над Німеччиною, а також вплинути на погоду, особливо у суботу.

"Перші ознаки помітні вже в четвер увечері над Фішбахау (Баварія). Хмари, що утворилися внаслідок відступу дощу, створили чудову гру фарб у вечірньому небі на заході сонця", - йдеться у повідомленні.

Метеоролог Домінік Юнг заявив, що це "перші провісники".

"Сильніший потік досягне нас у суботу вранці. Найсильніші потоки очікуються переважно на заході та півдні Німеччини, на сході — лише у другій половині дня", - заявив Юнг.

Метеоролог пояснив, що причинами червоного відтінку є бурі над пустелею Сахара в Африці, які підіймають у повітря безліч пилу, і вітри, що дмуть з півдня на Європу.

Якщо до пилу із Сахари додаються зливи, то в народі це називають "кривавим дощем". Очікується, що у суботу у деяких районах Німеччини випадуть такі опади.

"Буде червонувато-коричневий наліт, схожий на пилок", - говорить Юнг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трьох континентах знайшли таємничі "чарівні кола".

Крім того, ми раніше інформували, що у пустелі Сахара знайшли фрагмент протопланети.

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