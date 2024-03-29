В Германии ожидают "кровавый дождь" из-за пыли из Сахары

Более сильный поток пыли достигнет Германии в субботу.

В Германии ожидается "кровавый дождь" из-за того, что в сторону страны из пустыни Сахара движется пыль.

Об этом пишет издание BILD.

В сообщении указывается, что пыль из пустыни может затмить и окрасить небо над Германией, а также повлиять на погоду, особенно в субботу.

"Первые признаки заметны уже в четверг вечером над Фишбахау (Бавария). Образовавшиеся в результате отступления дождя облака создали великолепную игру красок в вечернем небе на закате", — говорится в сообщении.

Метеоролог Доминик Юнг заявил, что это "первые предсказатели".

"Сильнейший поток достигнет нас в субботу утром. Сильнейшие потоки ожидаются преимущественно на западе и юге Германии, на востоке — только во второй половине дня", — заявил Юнг.

Метеоролог объяснил, что причинами красного оттенка являются бури над пустыней Сахара в Африке, поднимающие в воздух множество пыли, и дующие с юга на Европу ветры.

Если к пыли из Сахары добавляются ливни, то в народе это называют "кровавым дождем". Ожидается, что в субботу в некоторых районах Германии выпадут подобные осадки.

"Будет красновато-коричневый налет, похожий на пыльцу", – говорит Юнг.

Напомним, ранее сообщалось, что на трех континентах нашли таинственные "волшебные круги".

Кроме того, мы ранее информировали, что в пустыне Сахара обнаружили фрагмент протопланеты.

Читайте также: