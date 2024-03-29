Атака на Днепровскую ГЭС: в ОВА показали последствия

Российские войска во время утренней атаки, 29 марта, пытались поразить Днестровскую ГЭС. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от этого важного объекта.

О последствиях атаки рассказали в Черновицкой ОВА.

Отмечается, что уже найдены обломки двух ракет.

Взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в с. Ожево Днестровского района, где упали обломки. В то же время водоснабжение осуществляется в привычном режиме. К счастью, люди не пострадали. нанесен ущерб", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Днепровскую ГЭС

Во время воздушной тревоги украинские силы задействовали мобильные огневые группы, ведь была угроза атаки враждебными БПЛА.

Последствия атаки на Днепровскую ГЭС

"Во время одной из предварительных атак наши мобильные огневые группы уже продемонстрировали свою эффективность, уничтожив вражеский беспилотник над территорией соседней области", - добавили в сообщении.

Последствия атаки на Днепровскую ГЭС

Напомним, ночью 29 марта во время массированного удара по Украине целями агрессорки России были Каневская и Днестровская ГЭС.

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