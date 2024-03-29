Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака на Дніпровську ГЕС: в ОВА показали наслідки

Дата публікації
Перегляди
645
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Атака на Дніпровську ГЕС: в ОВА показали наслідки

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

Вибуховоюхвилею пошкоджено адмінбудівлю.

Російські війська під час ранкової атаки, 29 березня, намагалися уразити Дністровську ГЕС. Сили ППО збили ракети неподалік цього важливого обʼєкта.

Про наслідки атаки розповіли в Чернівецькій ОВА.

Зазначається, що вже знайдені уламки двох ракет.

"Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогон у с. Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Водночас водопостачання здійснюється у звичному режимі. На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження і спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС / ©
Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

Під час повітряної тривоги українські сили задіяли мобільні вогневі групи, адже була загроза атаки ворожими БПЛА.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС / ©
Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

"Під час однієї з попередніх атак наші мобільні вогневі групи вже продемонстрували свою ефективність, знищивши ворожий безпілотник над територією сусідньої області", - додали у повідомленні.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС / ©
Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

Нагадаємо, вночі 29 березня під час масованого удару по Україні цілями агресорки Росії були Канівська та Дністровська ГЕС.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація