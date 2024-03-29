Атака на Дніпровську ГЕС: в ОВА показали наслідки

Російські війська під час ранкової атаки, 29 березня, намагалися уразити Дністровську ГЕС. Сили ППО збили ракети неподалік цього важливого обʼєкта.

Про наслідки атаки розповіли в Чернівецькій ОВА.

Зазначається, що вже знайдені уламки двох ракет.

"Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогон у с. Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Водночас водопостачання здійснюється у звичному режимі. На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження і спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

Під час повітряної тривоги українські сили задіяли мобільні вогневі групи, адже була загроза атаки ворожими БПЛА.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

"Під час однієї з попередніх атак наші мобільні вогневі групи вже продемонстрували свою ефективність, знищивши ворожий безпілотник над територією сусідньої області", - додали у повідомленні.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

Нагадаємо, вночі 29 березня під час масованого удару по Україні цілями агресорки Росії були Канівська та Дністровська ГЕС.

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