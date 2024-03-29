У трьох областях України запровадили графіки аварійних відключень світла

Причина – відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі після нічної ворожої атаки.

В Україні довелося до вечора 29 березня застосувати графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях", – вказано в заяві компанії.

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Там пояснили, що головна причина застосування аварійних відключень – відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі для покриття споживання електроенергії в окремих регіонах України. Усе – внаслідок нічної масованої атаки на електростанції.

Окрім того, надалі діють обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

"Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо та свідомо", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, Росія в ніч проти 29 березня масовано атакувала Україну, запустивши безпілотники та ракети, зокрема, по об'єктах енергетики. Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

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