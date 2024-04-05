Таролог предвидела, что произойдет, если Украина согласится на переговоры с РФ

Таролог Елена Бюн предвидела, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов к переговорам с Кремлем. Она пояснила, что если это произойдет – Украина потеряет территории.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Елена Бюн отметила, что президент Зеленский сейчас не планирует переговоры с кремлевским режимом. Она отметила, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте ВСУ, "готовят оккупантам сюрпризы". Какие именно – тарологиня решила не раскрывать.

Она отметила, что переговоры с Россией сейчас – это потеря территорий.

"Если будут переговоры, мы потеряем территорию", — сказала Елена Бюн.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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