В России протестуют против мобилизации с помощью пустых кастрюль: видео

Проведение акции без выхода на улицы организаторы "Марша пустых кастрюль" объясняют мотивами безопасности для участников.

В субботу, 6 апреля, в некоторых городах Российской Федерации женщины откликнулись на призыв движения "Жены мобилизованных" и вышли на протест с пустыми кастрюлями. Они колотят в них ложками, тем самым требуя прекратить мобилизацию в РФ.

Первые видео этой «смелой» акции, которая проходит на балконах и у открытых окон квартир, появились в Сети.

Также читайте В России внезапно скончался задержанный во время массовых протестов в Башкортостане Проведение акции без выхода на улицы организаторы "Марша пустых кастрюль" объясняют мотивами безопасности для участников. Telegram-канал "Путь домой", который является главным рупором движения "Жены мобилизованных", сообщает, что таким образом активистки требуют подписать указ о завершении режима мобилизации в России, чтобы тем самым "освободить людей из мобилизационного рабства" и не допустить новых волн мобилизации.

Колотание в кастрюли должно было начаться в 17:00 по местному времени, которое в каждом из 11 часовых поясов РФ разное.

"Сложнее всего — это начать. А дальше зазвенит вся страна", — убеждены российские активистки.

Напомним, 10 февраля этого года российские оппозиционные издания обнародовали кадры, на которых члены общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Они призывали к демобилизации своих родственников.

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