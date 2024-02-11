В РФ набирают силу протесты родственников мобилизованных — ISW

В разных регионах России активизировались протесты мобилизованных родственников, несмотря на усилия Кремля подавить их.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, 10 февраля российские оппозиционные издания обнародовали кадры, на которых члены общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Они призывали к демобилизации своих родственников.

Члены движения посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали его команде письма с призывом к демобилизации.

Аналитики напоминают, что на прошлой неделе российские власти попытались подвергнуть цензуре протест членов "Путь домой" у могилы Неизвестного солдата в Москве и на соседней Манежной площади.

"ISW продолжает считать, что цензурирование и дискредитация властями общественного движения "Путь домой" подчеркивают отчаянное стремление Кремля прекратить деятельность этих движений, особенно в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. По прибытии в страну-агрессор сирийцам выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", – считают в ГУР.