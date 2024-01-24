На ВОТ были замечены наемники из Малайзии.

На временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики.

"На временно оккупированных территориях Донетчины замечены наемники из Малайзии, которых сопровождает переводчик, а также бывшие "Вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне", — рассказали в ЦНС.

В ЦНС также добавили, что в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где этим формально запрещено заниматься.

Там напомнили, что каждый воюющий в составе ВС РФ против Украины является военной целью.

Напомним, Россия набирает в воздушно-десантные войска иностранцев. Речь идет о непальцах, которые служат в одной из бригад, а в другую записывали кубинцев.

Непал пытается оградить своих граждан от вербовки в российскую армию. Страна просит Москву немедленно отправить всех непальских солдат вспять.

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